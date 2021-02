Escasez de gas natural paralizó industria en Orizaba, afirma CANACINTRA

Aunque las industrias en la zona no se han detenido totalmente por la escasez de gas natural, muchas bajaron su actividad en un 50 a 70 por ciento, señaló el vicepresidente de la CANACINTRA en Orizaba, Juan Manuel Vega López.



Refirió que esa situación se dio sólo unos días y a la fecha saben que el suministro de gas se está regularizando.



Mencionó que se ha platicado tanto con socios como con empresarios de las zonas industriales y así han podido conocer de los problemas que han tenido no sólo las grandes industrias, sino también las pequeñas que usan algún proceso para transformar sus productos.



Vega López indicó que al momento no se tiene un estimado de las afectaciones, pues apenas se están evaluando.



Mencionó que el año pasado se platicó con algunos especialistas que vislumbraban que una situación así podría pasar si no se tomaban decisiones correctas en materia energética, por lo que hoy se espera que autoridades y legisladores tengan esta problemática en consideración y prevengan que se vuelva a presentar en el futuro.



Indicó que desafortunadamente, tal parece que en México las decisiones se toman sin evaluar si algo es correcto o no, sino simplemente porque lo manda el jefe de un grupo político.