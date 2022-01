Escasez de limón podría prolongarse hasta marzo próximo; su precio seguirá por “las nubes”

Derivado de las condiciones climatológicas que ocasionó el huracán “Grace” en septiembre pasado, se tienen una escasez de limón en los mercados nacional y regional, mismo que ha derivado en un encarecimiento del cítrico, el cual podría continuar durante los siguientes tres meses.De acuerdo a los reportes de productores del municipio de Emiliano Zapata, se destaca que el precio de este cítrico no disminuirá a corto plazo, sino que continuará igual de caro en los centros de abastecimiento regionales, afectando con ellos a los consumidores, que con el costo récord que ha alcanzado, los imposibilita a degustarlos.Y es que la escasez de este producto ha provocado que encarezca tanto en el estado de Veracruz como en los diversos mercados y centros comerciales del país donde un kilogramo del cítrico se vende en más de 70 pesos, se indicó.“Ahorita ya no hay, por tantísima agua se nos abrió la floración en los meses de agosto y septiembre y ya no tenemos limón para lo que resta de enero y febrero”, explicó el productor José Elías Contreras Paredes.En algunos lugares del país, el kilogramo de limón ha alcanzado hasta los 100 pesos el kilogramo; en municipios como Emiliano Zapata, en el estado de Veracruz, estado líder en producción de cítricos, la reja de entre 25 y 27 kilos se vende hasta en 1 mil 200 pesos, es decir, poco más de 40 pesos por kilogramo.En entrevista, Don Elías, contó que las empacadoras citrícolas de la región, para poder surtir los pedidos han tenido que comprar el producto de los estados de Tabasco, Campeche y Oaxaca para cumplir con los compromisos que tienen de los votos de exportación hacia los Estados Unidos y países europeos.Dio a conocer que las carencias de frutos es por las afectaciones que dejó a su paso por el estado el huracán “Grace” en septiembre del año pasado, derribando árboles y en las fincas dónde árboles quedaron en pie, quedaron desramados y con escasas flores, lo que trajo consigo menor cantidad de cosecha.A esta situación, ahora se suma el problema de la inseguridad, debido a que las fincas dónde se cultivan limones, el escaso producto es robado por las noches y existe el temor de que se puedan tener situaciones que lamentar por esta situación imperante, al no poder contar con seguridad para evitar estás acciones de la delincuencia.Como limoneros calculan que serán, al menos, a mediados de este 2022, aunque el florecimiento es en marzo para producir en agosto y septiembre, que es la cosecha grande y por lo tanto, hasta entonces podría bajar de precio el producto, detalló por último don Elías.