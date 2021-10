Escuela de Coatzacoalcos espera ayuda para regresar a clases presenciales

165 alumnos y 9 docentes de la escuela primaria “Educación Moderna”, ubicada en la colonia Sector Popular de Coatzacoalcos, no han podido regresar a clases presenciales debido a que la institución se encuentra en pésimas condiciones y con las lluvias la situación se complica aún mas, pues se inunda.La directora Jesusita Pérez López aclaró que en varias ocasiones han acudido al Ayuntamiento a solicitar apoyo para la limpieza, sin embargo, han hecho caso omiso.Por ello, los alumnos toman sus clases de manera virtual, a pesar de que la plantilla docente acude diario a la escuela.“De hecho, la escuela no ha regresado a clases presenciales, las clases siguen siendo en línea por la situación, quiero mencionar que nos fuimos a manifestar porque he metido infinidad de oficios al Alcalde y a otras dependencias porque no habíamos tenido respuesta”, dijo.Urgió a las autoridades de ornatos la limpieza del patio trasero que es donde los pequeños juegan y se encuentra llena de monte y lodo, por las lluvias que se han registrado.Y es que reconoció que hace unos días, personal de Obras Públicas limpió el canal de aguas pluviales que rodea el plantel porque permanecía con maleza, basura y lodo.“Así como ve es porque los padres han limpiado y hecho la faena pero no es suficiente, sólo vino personal de Obras Públicas desayunó, descansó y se fue”, reveló.Destacó que no es posible el regreso a clases porque el agua sube un metro cuando llueve y es un riesgo para todos. Han tenido que construir escalones para levantar las aulas.Recordó que esta situación fue a raíz de la reparación de la barda perimetral en el 2019, cerca de un canal a cielo abierto y con una tubería que no se da abasto.“Esa compañía que Obras Públicas contrató, colocó un tubo pequeño y eso no deja pasar el agua que se estanca acá y ahí está el problema”, puntualizó.