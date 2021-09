Escuela de comunidad de Zongolica inició ciclo escolar sin docente

Padres de familia de la escuela “Netzahualcoyotl” de la comunidad de Axalpa, municipio de Zongolica, protestaron esta mañana para exigir un docente para sus hijos que todos los días han acudido a la institución pero no han recibido clases por falta del profesor.



"Somos personas indígenas y estamos esperando la llegada de un profesor desde hace más de un año y medio. No nos han asignado ningún profesor, ni interino ni de base. Nuestros alumnos, desde el primer día de clases se presentaron. Estamos aquí presentes porque el Delegado Regional nos dijo que hoy llegaba el profesor", comentaron.



Una de las madres inconformes dijo que los niños están esperando ya listos con su cubrebocas y su mochila para estudiar "pero desafortunadamente por la gran corrupción y la falta de responsabilidad de nuestras autoridades educativas, en este momento nuestros hijos se van a ir de nueva cuenta a sus casitas sin estudiar y así se violentan los derechos de ellos, por ejemplo, el Artículo Tercero de la Constitución que es el que da derecho a la educación".



Añadió que el peor argumento que les pueden decir es que no les han asignado un docente porque no hay. De igual forma fustigó que llevan más de un año y no se ha encontrado ningún profesor.



"Hacemos una gran petición pública a aquellos profesores que ahorita no tienen empleo, que acudan a la Supervisión Escolar número 607 de Totonacatla. Exigimos desde el próximo lunes tener clases, pues nuestros niños no pueden estar sin la educación".