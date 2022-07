Escuela de Tihuatlán cierra su ciclo escolar con protesta

Este viernes un grupo de madres de familia de la escuela primaria Leona Vicario, ubicada en la colonia Benito Juárez, de Tihuatlán, se manifestó en el plantel para exigir la destitución de la directora del turno matutino, Verónica Macias Camacho.Con pancartas, las quejosas acusaron malos tratos por parte de la directora, pues tacha de ignorantes a algunos padres de familia y no da paso al diálogo, además de que acusan que ha descuidado la educación de los aproximadamente 200 alumnos que acuden a esta escuela en el turno de la mañana.La presidenta de la asociación de padres, Matilde Velázquez Hernández, señaló que ellos sugieren que para el próximo ciclo escolar, cuando sus hijos estén en el siguiente nivel educativo, estos sean atendidos por el mismo maestro que les dio clases en el año escolar concluido, a fin de aprovechar el proceso de adaptación y evitar más atrasos como los provocados en pandemia.Sin embargo, lamentó la representante de los tutores, la directora se ha negado a establecer esta estrategia pese a que algunos docentes han manifestado no tener inconveniente y aceptarían atender al mismo grupo, aseveró.Agregó que estas y otras inconformidades, como la relacionada al maestro Jorge Larios, al que señalan de faltista, las han informado mediante oficio al jefe de Sector 22, Eligio López Hernández. Pero aunque los ha atendido no se ha resuelto el problema, por lo que decidieron manifestarse durante este viernes para dar a conocer públicamente sus quejas.Matilde Velázquez refirió que aunque este viernes fue el último día de actividades escolares, decidieron plantarse y cerrar la escuela, para obligar a la directora a buscar una sede alterna para la entrega de boletas.Asimismo, agregó que el jefe de Sector 22 se comprometió a analizar los planteamientos, por lo que esperan que para el nuevo ciclo escolar, que inicia a finales de agosto, tengan respuestas favorables o de lo contrario volverán a manifestarse.