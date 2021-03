Escuela “Enrique Laubscher” de Coatepec aclara que cerró temporalmente

La directora de la escuela de bachilleres particular “Enrique Laubscher” de Coatepec, Esperanza Contreras Ruiz, aclaró que el plantel cerró sus puertas de manera temporal debido a la baja de su matrícula originada por la pandemia.



Señaló que el semestre pasado, de agosto de 2020 a enero de 2021, perdieron el 70 por ciento de la matrícula escolar y, para el nuevo ciclo, ya nadie se inscribió pues muchos de los alumnos provenían de serranías; lo que ocasionó la quiebra de esta escuela privada.



“En este periodo, lamentablemente hemos tenido baja demanda de los alumnos, no vinieron, no se pudo abrir el semestre de arrastre porque nadie lo solicitó. A algunos chicos se les dificultó inscribirse porque son de serranías, no tienen señal y las clases virtuales difícilmente las pueden tomar”, detalló.



Abundó que se contaba con una plantilla laboral de 22 personas; 18 docentes, dos secretarios, una prefecta y una intendente; no obstante, todos tuvieron que ser despedidos.



“Los gastos son fuertes, a todos los maestros hay que pagarles, seguro social, infonavit, 3 por ciento de la nómina, pagar luz, agua, a las empleadas, nosotros logramos sobrevivir con las colegiaturas, al no haber demanda no tenemos recursos para solventar los gastos fijos”, explicó.



En este sentido, aclaró que se entregó una solicitud formal a la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para el cierre temporal de la escuela, sin embargo, no ha habido una respuesta.



“Solicitamos receso, no es un cierre definitivo, pensamos que tal vez este año, si en julio logramos tener demanda se reiniciarían actividades, sino hasta el año siguiente pero no hemos tenido respuesta pero el oficio ya está adentro”, comentó.



Asimismo, expuso que los padres de familia fueron notificados desde diciembre pasado sobre el cierre temporal de la institución y quienes desconocen la información, se debe a que no acudieron a las reuniones con directivos.



También precisó que las constancias para los estudiantes y los certificados para los alumnos del sexto semestre se encuentran en trámite en la Secretaría de Educación de Veracruz pero, hasta el momento, no hay fecha de entrega, “ya no depende de nosotros, sino que los autoricen”.



Finalmente pidió a los padres de familia, que tengan dudas con la documentación de los estudiantes, que acudan a las instalaciones de la escuela, ubicada sobre la calle Xicoténcatl número 35 de colonia El Porvenir o comunicarse al número 228 498 47 22.



Cabe señalar que algunos padres de familia denunciaron que no fueron notificados del cierre del plantel, además de que no se les ha proporcionado información sobre la entrega de certificados.