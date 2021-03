Escuela particular de Veracruz Puerto intentó regresar a clases presenciales

El delegado de la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), Mario Adrián Rodríguez Rodríguez, informó que le llamaron la atención a una escuela particular porque tenía la intención de regresar a actividades presenciales, por lo cual se intervino y desistió.



Se trató de un colegio maternal-preescolar que detectaron a través de sus publicaciones en redes sociales, por lo cual, se acudió para impedir que se convocara a los menores al plantel.



"Acudimos en el área de Escuelas Particulares de la Delegación, platicó con el responsable a cargo del plantel y pudimos lograr un acuerdo, tiene aproximadamente un mes, de preescolar y maternal. Se tocó y se llegó a un acuerdo porque era un riesgo para los alumnos", dijo.



Reiteró que la última indicación por parte de la SEV es que no hay regreso a clases de manera presencial y deben continuar a distancia.



"Nos vamos a seguir guiando por la semaforización regional y por lo tanto, no se puede dar la reapertura a escuelas, tanto públicas como privadas".



Rodríguez Rodríguez indicó que se realiza la recomendación a las escuelas tanto públicas como privadas a que se mantengan con las actividades a través de los medios electrónicos.



Asimismo, afirmó que hasta el momento no hay reportes de algún otro plantel de educación privada que esté incumpliendo con las normas de las autoridades sanitarias.



Mario Adrián Rodríguez Rodríguez fue nombrado como nuevo delegado de la SEV en Veracruz, en sustitución de Diana Santiago Huesca.