Escuela Secundaria de Artes no cobrará cuota hasta semáforo verde, en Córdoba

La Escuela Secundaria de Artes y Oficios (ESAO) no cobrará cuota escolar hasta que el semáforo de Covid 19 esté en verde y haya clases presenciales, dio a conocer el presidente de la Sociedad de Padres de Familia, Rogelio Tapia.



Reconoció que la situación económica es bastante complicada y los padres de familia no tienen dinero para pagar pero en caso de que se requiera les piden hacer faenas o trabajo comunitario para limpiar o dar mantenimiento al edificio.



"No se va a pagar un peso, no vamos a cobrar hasta que haya semáforo verde, pero si el padre de familia se acerca y nos dice que no puede pagar, pues se le invita a hacer faena".



En esta escuela serán más de mil alumnos favorecidos, mismos que iniciarán clases el 24 de agosto de manera virtual.



Finalmente invitó a las sociedades de padres de familia de nivel básico a no cobrar cuotas de inscripción y comprender que la pandemia afectó a los sectores más necesitados.