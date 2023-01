Escuelas de Coatzacoalcos no sufrieron robos en vacaciones, afirman

Todos los planteles educativos de Coatzacoalcos regresarán a clases de forma presencial pues pese a la ola de COVID-19 que persiste en el país, no hay “focos rojos” en el puerto para los alumnos, aseguró Yolanda García Garay, directora de educación municipal. Asimismo, informó que no hay reportes de escuelas robadas o vandalizadas durante el periodo vacacional.En el marco del término de las vacaciones decembrinas, corroboró que previo al lunes ningún directivo notificó respecto a la intención de regresar con clases en modalidad a distancia, sobre todo tras notificaciones de padres de familia preocupados por la salud de sus hijos.“No nos ha informado ningún plantel que regrese a distancia, todas tienen las mismas indicaciones y no tenemos reporte de trabajar así”, dijo.Manifestó que en el transcurso de la semana se hará la recomendación y se entregará la información que les dé la autoridad de salud, para así evitar riesgos.“Vamos a estar pendientes de lo que nos marquen las autoridades de salud para que los niños tengan la seguridad. Si hubiera algún foco, que nos marque de algunas medidas de precaución o cuidado para niños, padres de familia o docentes, se lo haremos saber en el momento. Hasta ahora no ha habido”, comentó.Recomendó a la población estudiantil, padres y docentes a no bajar la guardia, seguir cuidándose y llevar a cabo los protocolos de limpieza, salud, uso del cubrebocas y más.“En la entrada de las instituciones tener gel, estar pendientes en el comité de padres de familia. Es un comité que se mantiene para cuidarnos unos y otros y esa parte de seguridad, higiene y salud, es un hábito constante y permanente”, mencionó.Finalmente, descartó que en la temporada vacacional se hayan dado robos o hechos delincuenciales en los planteles, dijo que esto se debe a la cooperación de los padres y vecinos que ayudan en la vigilancia de estos.“Todo muy tranquilo. Como ha habido comités de padres de familia de seguridad internamente, los vecinos que han estado al pendiente de las instituciones ha dado buen resultado”, concluyó.