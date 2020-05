Escuelas de inglés y de capacitación para el trabajo pierden alumnos

Decenas de estudiantes de carreras técnicas, cursos de inglés, computación o capacitación para el trabajo perdieron sus estudios al considerar que desde el pasado 20 de marzo a la fecha no han logrado recuperar el tiempo perdido pero sí les siguen cobrando por tomar clases en línea.



Bajas temporales se promueven en al menos siete instituciones educativas particulares, donde los alumnos se quejan a través de redes sociales por los contenidos y problemas técnicos que les representa la falta del tutor en clase presencial.



Agustín Romero Carrera, quien estudia en una escuela particular de inglés, señaló que no todos los alumnos cuentan con servicio de internet en casa o teléfono, computadora o un buen dispositivo para dar seguimiento a los estudios.



“Es muy complicado que el maestro atienda grupos de 15 estudiantes y que al otro lado el alumno lo entienda y tenga las condiciones óptimas. Siguen cobrando, en mi caso 2 mil pesos mensuales, sin hacer uso de instalaciones, eso ya no es justo”, señaló.



En este mes se cumplirán 60 días de que los alumnos quedaron fuera de las aulas y las instancias educativas consideren modelos prácticos de enseñanza a distancia, como lo sugiere la licenciada Carolina González, director académico en conocida institución de computación.



“Teníamos, antes de la contingencia, una plantilla de 170 alumnos tomando clases en diversos horarios y sistemas. A finales de abril iniciaron las bajas y ahora tenemos 123 alumnos tomando clases en línea a través de diversas plataformas”.



“Entendemos la necesidad del alumno por interactuar y las carencias que pudiera tener cada caso particular pero trabajamos en lograr una mejor interacción y esperamos que a finales de este mes los alumnos tengan la posibilidad de regresar a las aulas”, externó.