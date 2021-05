Escuelas de nivel básico de Veracruz Puerto no regresan a clases presenciales

Las escuelas de nivel básico del puerto de Veracruz no regresarán a clases este lunes como fue sugerido por la Secretaría de Educación de Veracruz debido a que no se cuentan aún con las garantías necesarias de seguridad para evitar contagios del COVID-19, o bien, porque carecen de los servicios para operar.



En la ciudad existen 700 planteles de este nivel y ninguno cuanta con los elementos necesarios para un regreso seguro a clases, aseveró Juan Alberto Salas Muñoz, director de escuelas Secundarias y Comisionado en la Zona 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



"No tenemos todos los elementos para hacer un verdadero regreso a clases con todos los protocolos necesarios para no tener contagio. A nivel estado somos alrededor de 23 mil planteles que estamos en las mismas condiciones y para acabar de rematar (hubo) vandalismo en casi todas las escuelas".



Agregó que una gran parte de las escuelas no cuentan con luz, ni agua porque fueron robadas y vandalizadas, están sin equipos con pocos recursos para rehabilitarse.



"Es imposible que regresemos si no tenemos en las escuelas, ni luz, ni agua, ni los protocolos porque son escuelas públicas y no tenemos recursos".



A decir de Salas Muñoz, el regreso a clases de manera presencial podría darse hasta el próximo ciclo escolar, pero por el momento, se debe trabajar con la SEV para apoyar a los planteles.



Agregó que aun con la difícil situación económica se deberá recurrir a los padres de familia para que colaboren en levantar a las escuelas afectadas por los robos.



"Estamos previendo que si las condiciones lo permiten, que si el acuerdo con los padres de familia se da como debe de ser y tenemos los protocolos que marcan la secretaría de salud, estaríamos en condiciones de regresar ya presencial ahorita en el siguiente ciclo escolar", finalizó.