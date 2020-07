Escuelas de Veracruz no reabrirán el 10 de agosto; clases serán virtuales, prevé Académico

El académico de la Universidad Veracruzana (UV) con especialidad en Epidemiología Aplicada, Mauricio Fidel Mendoza González, señaló que los padres de familia deben de hacerse a la idea de que el regreso a clases en la entidad será virtual, ante el elevado número de contagios de COVID-19.



Recordó que las autoridades educativas de la Federación establecieron que el 10 de agosto se reiniciará el período escolar y por esta razón, en el Estado se elaboró un protocolo para el regreso a las aulas.



Explicó que participaron funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), de la Secretaría de Salud estatal y expertos que realizaron análisis civiles sobre las medidas que se deben implementar para retomar las clases presenciales, sin embargo, primero es fundamental que Veracruz llegue al semáforo verde.



“Probablemente haya Estados que sí tengan posibilidades para regresar en el período marcado (10 de agosto), Veracruz no lo creo, en este momento no se dan las condiciones”, subrayó Mendoza González, quien en entrevista detalló parte de las medidas que se aplicarán con el protocolo que se definió para las escuelas del Estado.



Mencionó que los veracruzanos deben de tener muy en claro que en ningún momento se retomará la actividad escolar en tanto no haya semáforo verde, lo que aplicará en el resto de las entidades.



“A eso estamos lejanos en Veracruz; ni siquiera habría que preocuparse en este momento de si nos van a querer obligar a regresar; las condiciones no están dadas. Seguramente como muchas escuelas lo harán, así como universidades e instituciones, hagámonos a la idea de que probablemente si las posibilidades están vamos a regresar en una condición virtual, como terminamos el ciclo, con la experiencia que ya tuvimos”.



Reconoció que la sociedad está preocupada por este tema, ya que padres de familia trabajan y esto se dificulta si no pueden hacerse cargo de sus niños, adolescentes o jóvenes, no obstante, la prioridad debe ser garantizarles que van a estar en las mejores condiciones de prevención ante la enfermedad del SARS-CoV-2.



“Entiendo la doble posición; de repente la gente dice 'y qué hago con mis hijos si tengo que trabajar'; comprendemos esa lógica pero tampoco estaría la decisión de decir que lleven a los estudiantes a las escuelas en sitios con altos contagios”.



Expuso que las escuelas públicas no tienen todos los elementos para poder responder a un regreso a clases si la pandemia continúa en crecimiento y con una transmisión acelerada de la enfermedad, tal y como ocurre en Veracruz, según los datos de la Federación y del Estado.



“No estamos en esas condiciones; no está dada la posibilidad, ya se avisará oportunamente para cada ámbito lo que se pueda estimar”.



Definen protocolo



El académico de la UV recordó que en conjunto con las autoridades de la SEV se estableció un protocolo para lo que será el regreso a clases, que está en sincronía con la propuesta federal de la Secretaría de Educación Pública (SEP).



Detalló que se aplicarán filtros en los accesos a las escuelas pero se pedirá que éste comience en los hogares, por parte de los padres de familia.



De acuerdo con el académico, se detallará a los responsables de planteles e instituciones educativas cómo estructurar filtros, incluso dentro de las aulas, definiendo la forma en que los estudiantes puedan ingresar.



"También contemplar qué elementos tienen o necesitan las escuelas para mantener la higiene de manos, la sana distancia, la circulación única en la escuela".



“Hay criterios específicos de circulación, así como las posibilidades de la higiene de manos porque al final de cuentas es muy fácil decir que todo mundo va a tener que lavarse las manos o usar gel; pero no es lo mismo una escuela aquí en Xalapa que en Tantoyuca o en el Uxpanapa, ese protocolo es lo que define para cada situación”, observó.



Explicó que actualmente hay un criterio de evaluación en negocios y restaurantes supervisado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el cual se implementará de forma similar en los planteles educativos.



"Junto con ellos (COFEPRIS) ya trabajamos también un criterio análogo, para que podamos identificar en qué condiciones de calidad se encuentran las más de 20 mil escuelas que tiene el Estado para poder regresar".



“Hay varios elementos que se tienen que armonizar con la política federal pero adecuados a las condiciones locales, más los aportes en lo individual; por ejemplo, aquí ya se está enfatizando en los criterios de capacitación del personal docente y todo lo que es el magisterio en Veracruz”, adelantó.



Comentó que los ciudadanos y los propios profesores mantienen dudas acerca de la enfermedad y es necesario fijar mecanismos de capacitación integral que sean útiles, es decir, que detallen ciertas condiciones en materia de prevención de contagios entre el personal.



Además, refirió que es complicado que se implemente el regreso a clases por apellidos, tal y como lo proyecta la Secretaría de Educación Pública (SEP).



Cabe recordar que la SEP proyecta que el lunes 10 de agosto se presentarán los niños cuyos apellidos vayan de la “A” a la “M”; para el martes 11 de agosto, aquellos cuyos apellidos vayan de la “N” a la “Z”, repitiendo el miércoles y jueves esta clasificación y dejando el viernes 14 de agosto a los niños que por las clases en línea tengan mayor rezago.



“Esto de los apellidos es curioso, ya que de repente la Federación definió una serie de letras para regresar, sin embargo, se tiene que analizar qué apellidos se tienen en la entidad y en los municipios, ya que cambia por regiones”.



“Detalles como esos que parecen simples o lógicos a veces hay que enfatizarlos para que la gente pueda decir cómo vamos; al final de cuenta lo que necesitamos es que no haya aglomeraciones o concentraciones de gente y que los niños puedan estar en una condición adecuada para recibir clases”, insistió Mendoza González.