Escuelas de Veracruz Puerto denuncian robos en vano

Desde marzo de 2020 a la fecha, ya van alrededor de 80 robos en escuelas tan sólo en el municipio de Veracruz.



Algunas han sido saqueadas en repetidas ocasiones, como la “Elena Martínez Cabañas”, que fue robada 8 veces y recientemente la “Heriberto Jara Corona” ha sufrido 4 hurtos en un mes.



Aunque ya se registraban estos ilícitos antes de la pandemia, con la suspensión de clases presenciales los índices se incrementaron, señaló el regidor con el ramo de educación, Miguel Hermida Copado.



"Tengo ya con estos dos nuevos llevamos alrededor de 80 robos, no quiere decir que sean 80 escuelas, han robado a algunas 5 veces, otra 8. Desde marzo a la fecha he notado ese registro", dijo.



Lamentó que la Secretaría de Educación de Veracruz continúe sin plantear una estrategia de apoyo para disminuir los robos.



Aunque se han realizado exhortos, no existe coordinación entre las fuerzas de seguridad y los planteles educativos para determinar las zonas de mayor incidencia, tanto así , es que una misma escuela es robada una y otra vez sin que haya mayor vigilancia.



"En la escuela ‘Elena Martínez Cabañas’ la han robado 7 veces entraron tantas veces que ya no hay que llevarse, la escuela está totalmente desvalijada, debe ser la misma situación con la ‘Heriberto Jara’. En la ‘Elena Martínez Cabañas’ no tienen agua, no tienen luz, ya no tiene puertas porque eran de aluminio y se las llevaron, no tiene absolutamente nada que llevarse, entraron tantas veces hasta que terminaron de llevarse todo".



En cuanto a las denuncias, se han acumulado en la Fiscalía General del Estado, pero tampoco existe detenidos.



"Los directores presentan sus denuncias, puedes ir a la escuela ‘Constanza Conde’ y la Directora te saca un fajo de denuncias presentadas, lamentablemente no hay quienes atiendan el tema porque no hay agua, no hay luz, no van a tener puertas, no van a poder a acudir a clases", concluyó.