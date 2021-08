Escuelas de Veracruz, también apaleadas por “huracán” de robos

A las más de 3 mil escuelas afectadas por el paso del huracán Grace, se suman casi 500 que sufrieron de robos durante la pandemia, de marzo de 2020 a julio de 2021.



De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE), desde el mes en que las escuelas fueron cerradas como medida de protección ante el brote de COVID-19 y hasta mes y medio antes de la reapertura, 497 fueron hurtadas.



El número corresponde al total de denuncias interpuestas con relación a estos ilícitos, aunque es probable que en algunas no se haya procedido penalmente, pues la propia Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ha confirmado que no se tiene comunicación con los directivos.



Los informes entregados por la autoridad investigadora revelan que si bien la tendencia de robos se mantuvo por más de un año, fueron los meses de abril a junio de este año donde se dispararon, registrándose más de 40 por mes.



En detalle, se indica que para el 2020, durante marzo se registraron 32 robos a los planteles educativos; en abril fueron 25; para mayo la cifra bajó a 20 pero subió nuevamente en junio, con 38 casos.



Para julio, nuevamente bajaron a 24 y en agosto del año pasado, la cifra se colocó en 26 teniendo un ligero incremento en septiembre, con 29 sucesos; para octubre tuvieron lugar 24 robos y en noviembre fueron 35. El año se cerró con 18 casos más en diciembre.



Para 2021, las cifras arrojaron un incremento generalizado: el año inició con 32 casos en enero y para febrero la cifra fue de 33; en marzo se incrementó nuevamente y se colocó en 34 casos.



Para abril, los récords superaron la barrera de los 40 hurtos en las escuelas, con 44 casos registrados ese mes; en mayo los robos fueron 42 y para junio la cifra fue de 41. De julio y agosto no se entregaron registros.



Por cuanto hace a la incidencia por municipios, la autoridad detalla que son el puerto de Veracruz, junto a Xalapa, las ciudades con más casos: 72 y 37, respectivamente.



En general aunque ha habido casos en prácticamente todos los municipios, son las ciudades más importantes de cada región las que han sufrido mayor número de atracos.



Así, en el sur del Estado, el municipio de Coatzacoalcos registró 11 robos a las escuelas, al igual que Cosoleacaque, donde se reportó el mismo número de atracos; Isla registró 7 casos y Minatitlán 11.



En la zona norte de la entidad, del municipio de Papantla se tiene registro de 12 casos y 13 en Poza Rica de Hidalgo; Tihuatlán acumula 19 y Tuxpan suma 15 robos.



En la zona centro, además de Xalapa y Veracruz, el municipio de Córdoba acumula 15 casos. Los demás municipios del Estado acumulan entre 1 y 9 casos cada uno.