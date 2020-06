Escuelas deben considerar crisis por contingencia al cobrar inscripciones: CEDH

A los padres de familia les preocupa el pago de inscripciones, ya que muchos se han quedado sin trabajo debido a la contingencia de COVID-19.



Si bien es cuota voluntaria, las sociedades de Padres de Familia deberían dar facilidades de pago o disminuir las tarifas, pues siguen siendo elevadas y no toman en cuenta que hubo cientos de despidos, recorte de salarios y muchos no tendrán dinero para pagar, dijo el delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Manuel Antonio Sánchez Hernández.



Explicó que, en el caso de este organismo, en esta temporada aumenta el número de solicitudes de intervención por parte de padres que piden prórrogas para el pago, ante la falta de solvencia económica.



"Es en estas fechas y al fin de ciclo escolar cuando tenemos más quejas porque no les quieren dar sus documentos por no pagar completo, deben entender la situación económica que hay actualmente", dijo.



Cabe señalar que escuelas de la zona centro ya están emitiendo las cuotas de pagos de inscripción que van desde los 500 hasta los 2 mil 500 pesos, lo cual está causando preocupación en los tutores que se han quedado sin empleo o que tuvieron algún recorte de salario por la contingencia de COVID-19.