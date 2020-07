Escuelas no deben condicionar inscripciones con cuotas, advierte SEV

La Secretaría Educación de Veracruz (SEV) ya trabaja en estrategias específicas para evitar la deserción escolar, derivada de la crisis económica ante la contingencia sanitaria por COVID-19, expresó el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García, al referir que en ninguna escuela de Veracruz se debe condicionar la inscripción de los estudiantes a través del pago de cuotas.



“No habrá condicionantes, sabemos, esperemos no haya deserción, estamos trabajando para que no se dé la deserción por aquellas personas que desafortunadamente madres, padres se han quedado sin trabajo, que pone en una situación complicada a nuestros estudiantes pero no va a haber como tal una restricción para que sigan estudiando, al contrario, lo que queremos es que no abandonen la escuela”, aseguró Escobar García durante entrevista.



Ante esta situación, adelantó que la SEV aplica un operativo específico para detectar cualquier situación de este tipo y proceder en consecuencia ante cualquier condicionante.



De este modo, puso a disposición de padres de familia y estudiantes de los diversos puntos del Estado las delegaciones de la dependencia para hacer llegar la información de eventuales condicionamientos para las inscripciones.



Por otra parte, aseguró que ninguna escuela pública de cualquier nivel educativo puede condicionar la inscripción de los estudiantes a través del pago de cuotas.



En este sentido, el funcionario estatal reconoció que la situación económica derivada de la crisis sanitaria por el Coronavirus en el país y el Estado generó que muchos padres de familia vieran disminuidos sus ingresos e incluso perdieran su empleo.



Es por lo anterior, que reiteró que ahora más que nunca, no habrá condición alguna para que los estudiantes, de cualquier nivel educativo, puedan inscribirse al ciclo escolar 2020 – 2021 en los próximos días.



Y es que reconoció que esta situación podría generar la deserción escolar, problemática en la cual trabaja la dependencia educativa para generar que más estudiantes continúen y terminen sus estudios.