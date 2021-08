Escuelas particulares piden corresponsabilidad de padres en regreso presencial

Algunas escuelas privadas se preparan con todos los protocolos sanitarios que la Secretaría de Salud exige para el regreso presencial a clases y aunque se comprometen a ejecutarlos, también piden la corresponsabilidad por parte de los padres de familia, pues mucho dependerá de ellos la prevención de contagios.



Al respecto, el docente de la primaria AXTLI “Simón Bolívar” en Banderilla, Marcos Aurelio Velázquez Arenas, indicó que en este caso la escuela ofrecerá todas las medidas sanitarias dentro de sus instalaciones, incluida la inoculación de todo el personal, pero hizo hincapié que los padres y madres deben comprometerse a seguir los protocolos de cuidado en sus hogares e informar de manera inmediata a la institución de posibles contagios.



“Se va a hacer una carta del grupo Simón Bolívar en donde la escuela se compromete a tener a sus docentes vacunados, pero no podemos asegurar que nunca va a haber un contagio, porque los niños se pueden contagiar afuera de la escuela. Por nuestra parte vamos a llevar las medidas. No está en nuestras manos, tenemos filtros, el equipo, pero por eso se les hace el exhorto a los padres a comprometerse. Es corresponsabilidad, se trabaja en burbujas sociales, pero en si estas son la familia”, detalló.



El directivo admitió que existe una división social ante el regreso presencial, ya que, de 10 padres de familia, 6 están de acuerdo en el regreso presencial y el resto prefiere las clases en línea, razón por la cual el plantel ofrece tres modalidades: presencial, híbrido y en línea.



“Hay padres que, si quieren, he notado un poco más la balanza que quieren regresar, que es más perjudicial que los niños estén en casa, pero hay padres que siguen resguardando a sus hijos, ante esto y esta división social se dan las opciones. Así nos estamos adaptando”, abundó.



Finalmente, dijo que esta escuela se encuentra lista para el regreso y con las aulas preparadas y adaptadas.