Escuelas particulares se fusionan o eliminan carreras para no cerrar, en Veracruz

La crisis financiera provocada por el COVID-19, ha orillado a escuelas privadas a fusionarse o eliminar carreras para evitar cerrar sus puertas.



Al respecto, el presidente de la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior, Arturo Matiello Canales, mencionó que estas son técnicas que están utilizando las escuelas privadas para sobrevivir ante la falta de pago de colegiaturas por parte del alumnado.



"Hay que pagar plataformas, las horas maestro que ahora hacen doble trabajo, pagar administrativos, intendencia, impuestos, INFONAVIT, Seguro Social, hay que seguir pagando todo y al no haber pagos de colegiaturas es muy complicada la situación (...) casi el 70 por ciento de los alumnos no están pagando", dijo.



Detalló que hay alumnos que adeudan casi todo el semestre ya que sus padres quedaron desempleados o se enfermaron de COVID-19, lo que impactó en sus finanzas y no les permite pagar colegiaturas.



Por ello, mencionó que están uniendo filas entre instituciones privadas para evitar cerrar, aunque advirtió que esto podría ocurrir si la situación no mejora.