Escuelas privadas acordarían diferir pago de colegiaturas con alumnos ante contingencia

Debido a la contingencia por coronavirus, escuelas y universidades particulares recurrirán a convenios con estudiantes para diferir el pago de colegiaturas, previó el presidente de la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior (FUIPES), Arturo Mattiello Canales.



"Lo que hay son convenios especiales para diferir un poco el pago de las colegiaturas (...), estos convenios siempre han existido y hay algunas instituciones que no aceptan este tipo de convenio pero por esta situación, seguramente tendrán que elaborar un tipo de ayuda y apoyo al alumnado", explicó.



Apuntó que por parte de las direcciones de escuelas privadas, existe la disposición de no exigir el pago a tiempo de las cuotas mensuales y en caso de existir convenios, deberán sujetarse a las especificaciones de la Profeco.



"Hemos tenido la sensibilidad de no exigir el pago inmediato de colegiatura a los muchachos, esto tendría que hacerse de acuerdo con las indicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que maneja que los chicos tienen que pagar su colegiatura porque estamos en una emergencia económica" dijo.



Recordó que las escuelas particulares deben pagar las nóminas de administrativos, maestros, energía eléctrica, servicio de teléfono y gastos por solventar.



"Al igual que todos los giros, intentamos sobrevivir con el mínimo y en los primeros días del mes de junio ya todo se normalice, (...) todas hacemos convenios para evitar una baja de la institución educativa", enfatizó.



Admitió que muchos de los estudiantes trabajan, o en el caso de sus padres, atraviesan por un problema de índole económica.



"La gran mayoría de nosotros está trabajando con clases en línea para mantener el servicio educativo y estaremos esperando la fecha que la Secretaría de Educación de Veracruz y la de Educación Pública nos indiquen para el retorno a actividades escolares" dijo.



Previó que de todas las actividades económicas, las de escuelas privadas puede ser la última debido a la propia actividad de reunir en un solo espacio a los estudiantes.



"Esta pandemia ha metido en su casa a todos y ha agudizado la crisis económica y financiera y se ve reflejado no sólo en el ámbito educativo sino bienes de consumo" admitió.