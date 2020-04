Escuelas privadas de Veracruz también piden apoyo del Gobierno

Debido al lento crecimiento económico, instituciones particulares de educación superior registran una caída en la matrícula de 40 por ciento.



Por lo anterior y ante la parálisis económica en la entidad, el presidente de la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior (FUIPES), Arturo Mattiello Canales, solicitó la participación del Gobierno a fin de dispersar apoyos a las escuelas privadas.



"Estamos hablando de una caída, por lo menos, de 40 por ciento en la matrícula y muchos de ellos no van a poder pagar la matrícula y esta situación por cuestiones epidemiológicas sanitarias es la gota que está derramando el vaso, después de todo lo que se ha venido padeciendo este es el derrame del vaso", enfatizó el presidente de la FUIPES.



Y es que apuntó que la educación particular, a diferencia de la pública, no accede a programas de apoyo.



"La educación particular en México, superior y básica, no recibe subsidio gubernamental, al contrario: nos tratan como cualquier comercio y esta falta de apoyo se notará cuando los chicos estén en la calle y los Gobiernos se pregunten por qué hay más delincuencia y ahí es donde se va notar la falta de apoyo a las instituciones educativas", comentó.



Dicho apoyo, agregó Matiello Canales, consistiría en sistemas de becas a los estaudiantes.



"Es un apoyo, lo que tendría que darse a través de sistemas becarios porque a nosotros como ciudadanos, el alumno que estudia en una institución pública nos cuesta entre 4 y 5 mil pesos por mes, por efecto de impuestos", dijo.



En cambio, en las instituciones de educación privada, el promedio de colegiatura oscila entre los 2 mil a 3 mil o 4 mil pesos.



"Sale más barato que un alumno estudie su carrera en una institución de educación particular que en una institución pública. No estamos acostumbrados a recibir subsidios o algo similar pero sí sería muy prudente que en esta ocasión se pensara o se considerara el proveer de algún tipo de apoyo a la comunidad educativa en el ámbito particular porque queremos seguir pagando administrativos, maestros, prefectos, agua, luz, etcétera", abundó.