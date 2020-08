Escuelas requieren de cuotas voluntarias de padres para mantenimiento

El regidor octavo de Coatepec, Benjamín Sánchez Flores, consideró que durante estos meses las escuelas no deben quedar en el abandono en cuanto a su mantenimiento, pues aún no hay una fecha de regreso a las aulas.



Lo anterior al ser cuestionado sobre el anuncio de la Secretaría de Educación sobre que las cuotas escolares deben entregarse una vez que los estudiantes regresen a clases presenciales.



Y es que el Edil indicó que los planteles escolares son como los hogares, requieren de mantenimiento y limpieza, ya que de lo contrario caerán en el deterioro y en este caso si las asociaciones de padres no cuentan con los recursos, no podrán cumplir con los trabajos al interior de las escuelas.



“Las cuotas escolares son justamente para los gastos de la misma escuela, porque es de donde se mantiene el tema de la pintura, tener un colchón para cualquier imprevisto, aplaudo un poco la decisión de la SEV porque el regreso a clases no va a ser presencial, pero me pongo del lado de los padres de familia y de los docentes, en que al final de cuentas no podemos dejar caer las escuelas porque no hay una fecha de regreso”, detalló.



No obstante, el Edil encargado de la Comisión de Educación aseguró que el Ayuntamiento siempre ha tenido la apertura para apoyar en la poda de los árboles de las escuelas, y en este caso si es necesario, dijo que hay disposición para ayudar.



Aunque advirtió que sólo se cuenta con el 60 por ciento del personal de las distintas áreas del Ayuntamiento, toda vez que debido a la pandemia muchas personas vulnerables tuvieron que ser apartadas de sus labores.



“En ese sentido, el Ayuntamiento siempre ha tenido la apertura de apoyar en el tema de podar árboles con todos los procedimientos que se deben de seguir, estamos en la disposición. Pero decirles que el Ayuntamiento trabaja con reducción de personal, desde que inició la pandemia el personal de riesgo está en su casa, y se han ido reduciendo algunas áreas”, explicó.



Por ello pidió comprensión a la ciudadanía, pues el proceso podría ser lento, ya que Coatepec tiene una gran cantidad de planteles.



“Estamos a marchas forzadas todos los ediles, no estamos negados a apoyar, pero tendríamos que organizarnos pues son demasiados planteles y el personal es reducido. En medida de lo posible apoyaremos si así se requiere”, finalizó.