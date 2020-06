Escuelas todavía no deben cobrar cuotas de inscripción; clases están lejanas: SEV

De acuerdo al delegado en la zona centro de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Rogelio Gamboa Dorantes, aún no es tiempo de solicitar pago de cuotas escolares pues aún está lejano el inicio del ciclo escolar 2020-2021.



Señaló que el regreso a clases está programado para agosto, con el curso remedial, es decir, de nivelación. No obstante, esto depende del semáforo epidemiológico en la región.



Y es que padres de familia han comenzado a externar quejas sobre cuotas, ya que se ha dado a conocer la fecha de los cobros en algunas escuelas.



"Lo que sabemos es que debe haber una reunión previa entre directivos y padres de familia para analizar el tema", dijo el funcionario.



Además de programar la limpieza de los centros escolares que tendría que ser del 3 al 7 de agosto. "Mientras, no deben de adelantar las cuotas voluntarias o pagos de inscripción".



Estás fechas dijo, están a consideración del semáforo por la pandemia, por lo que sólo se procederá si la región ya se encuentra en verde. De ser así, el ciclo 2020-2021 iniciará en agosto.



En Córdoba, escuelas como la “Francisco I Madero” ya cobraron la cuota de inscripción de los alumnos de nuevo ingreso desde febrero pasado y fue de mil 500 pesos.



Mientras que en otras escuelas ya está el aviso que deberán pagar en julio próximo sin importar que muchos padres perdieron su empleo debido a la contingencia.