Esmeralda Pazos y Yuri Inti Bullón ofrecen concierto, este jueves, en la Facultad de Medicina UV

Esmeralda Pazos, en piano y Yuri Inti Bullón Bobadilla, en violín, ambos académicos de la Facultad de Música UV, ofrecerán un concierto este jueves 27 de febrero, a partir de las 19:00 horas, en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, en compañía del maestro Keith Eitzen, en corno francés.



Este concierto forma parte de la programación artística que ofrece, para todo público, la Dirección General de Difusión Cultural, con el objetivo de acercar a los grupos artísticos universitarios con la comunidad estudiantil.



El repertorio para esta audición está compuesto por tres sonatas, la primera con una duración de aproximadamente 20 minutos, que es la “Sonata No. 26 en Mi bemol Mayor, Op. 81a, Los adioses”, para piano, compuesta entre 1809 y 1810, escrita no por encargo; sino para reseñar la partida y el retorno del archiduque Rodolfo de Austria, su más fiel patrón y amigo. Con los temas “I. Adagio- Allegro, II. L’absence: Andante espressivo. III. Le Retour: Vivacissimamente”.



La “Sonata para corno y piano en Fa Mayor, Op. 17”, de Ludwig van Beethoven, es la segunda en ser presentada en esta velada, con una duración de aproximadamente 15 minutos, con los temas I. Allegro Moderato, II. Poco Adagio quasi andante, III. Rondó, Allegro Moderato. Y cerrando con broche de horo la Sonata para violín y piano no. 8 en Sol Mayor Op. 30 n.º 3 de Ludwig van Beethoven, la cual fue compuesta entre 1801 y 1802 y publicada en 1803, con una duración aproximada 20 minutos.



La invitación para la presentación de Esmeralda Pazos, Yuri y Keith está abierta para todo público. No se lo pierda.