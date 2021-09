Espacios Educativos dejó obras a medias en kínder de Xalapa

Padres de familia y docentes del Jardín de Niños “Genoveva Cortés”, ubicado en la calle Quetzalcóatl de la colonia Moctezuma, en Xalapa, denunciaron que debido a que el Instituto de Espacios Educativos dejó de otorgar el recurso para la construcción del plantel, desde hace un mes la obra está parada e inconclusa y por este motivo no se puede regresar a clases presenciales.A decir de la profesora Lanchy Cázares, atienden 120 alumnos y la constructora dejó de laborar desde el pasado 15 de agosto y a la fecha no se han reanudado las obras de construcción, dejando el Jardín de Niños prácticamente en la ruina.Señaló que entre los padres de familia hay molestia por esta situación y es por ello que acudieron a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para exigir a las autoridades del área la terminación de la obra, que está afectando la educación de sus hijos.La entrevistada señaló que los trabajos en el plantel, que tiene 25 años de estar funcionando, iniciaron el pasado 15 de julio y la constructora sólo laboró un mes, porque a partir del 15 de agosto a la fecha ya no volvieron a trabajar, argumentando que Espacios Educativos no les entregó los recursos para continuar la obra.Por esta situación, “no tenemos baños, no tenemos lavabos, la malla perimetral fue totalmente destruida y el inmueble casi fue derruido”, por lo que demandaron la intervención del titular de la SEV, Zenyazen Roberto Escobar García, para que se reanuden los trabajos y se concluya la obra.A la manifestación acudió el Secretario de Educación, quien instruyó al director general de Espacios Educación atender el tema, por lo que se espera que a la brevedad posible se reinicien los trabajos.