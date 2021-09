Espacios Educativos incumple con rehabilitación de escuela, acusan

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) denunció la desatención del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEEV) en la rehabilitación de planteles incluidos en el programa “Escuelas al Cien”, de las cuales en 10 de ellas no se han iniciado las obras y en 25 más están detenidas desde hace varios meses.



Lorena Ixtepan Martínez, dirigente de la organización estudiantil en el Estado de Veracruz, dio a conocer que en total fueron 39 planteles escolares veracruzanos los que se incluyeron en el mencionado programa en el 2015 y en la mayoría las obras siguen sin ejecutarse.



Refirió que este día se reunieron con personal del Instituto para revisar la situación que enfrentan los distintos centros escolares que no cuentan con la infraestructura necesaria para atender a las y los niños y jóvenes.



Expuso que la situación se ha complicado con las afectaciones de los fenómenos meteorológicos de los últimos días.



La dirigente estudiantil dio a conocer que hubo escuelas afectadas por el Huracán Grace “y definitivamente no era posible que pudieran esperar más tiempo si las clases ya iniciaron, pues el Presidente y el Gobernador son los que insistieron en el regreso presencial a clases”.



En ese tenor, señaló por último, estudiantes y maestros esperan una solución inmediata para sus planteles, debido a que con el regreso a clases las condiciones se agravan, pues existen escuelas donde no tienen todas las condiciones materiales ni sanitarias para tomar las clases en ellas, concluyó.