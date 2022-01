Especialista exhorta a acudir con especialistas si hay depresión

De acuerdo con el INEGI, en México el 18 por ciento de la población de 15 a 64 años sufre algún trastorno del estado del ánimo y uno de ellos es la depresión, la cual es considerada un problema de salud pública, que de no atenderse a tiempo, puede llegar al suicidio.En el marco del día de la lucha contra la depresión, los psicoanalistas, exhortan a quienes perciben alguna alteración en la conducta acudir al especialista, porque no se trata de sentirse tristes y “echarle ganas”, el problema debe ser tratado.Y de acuerdo con psicoanalista, Aimé Alanís Pérez, con el confinamiento, la depresión se ha agravado y cada vez en menores de edad.“Atendí niños con intento de suicidio de 4 años, cada vez está afectando a generaciones más pequeña, lo que tenemos que hacer de manera inmediata es buscar a un especialista, es algo muy incomprensible, se cree que la depresión es porque la gente no le quiere echar ganas, creemos que si vamos con el amigo, con el hijo, con el esposo, le decimos échale ganas, tú puedes, la verdad es una enfermedad o un trastorno y no se trata de echarle ganas, es buscar a un especialista”, resaltó.La depresión es la segunda causa de incapacidad laboral, pero además es un problema que refleja en niños y adolescentes una sensación de apatía que debido al confinamiento está ocasionado que el regreso a las actividades, sea más difícil.“Según estudios nos dicen que cuando más temprana edad se inicia a tener esta conducto de depresión son chicos que si no se atienden a tiempo puede ir subiendo de escala de gravedad y pueden tener ideas suicidas. Si le pregunta cualquier docente cómo regresaron los chicos a clases, nos dicen que con una apatía enorme, con un desinterés por socializar, por interactuar”.Las recomendaciones son atender cualquier cambio de conducta a cualquier edad, pero principalmente en los más vulnerables.