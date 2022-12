Espectaculares de Sheinbaum dividen a diputados guindas

La búsqueda de las corcholatas por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República evidenció la división en el grupo parlamentario de la Cámara de Diputados, luego de que legisladores afirmaron haber colocado propaganda en favor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,Claudia Sheinbaum.La acción fue respondida por otro grupo de diputados federales afines al cancillerMarcelo Ebrardque incluso exigieron mostrar comprobantes de los espectaculares que se contrataron.Decenas de anuncios han aparecido en distintos estados del país con la frase #EsClaudia, así como la silueta de la mandataria capitalina, como muestra de apoyo para que sea la abanderada del partido en 2024.El martes, el diputado Miguel Torruco dio a conocer en su cuenta de Twitter que un grupo de legisladores colocaron anuncios espectaculares en apoyo a la jefa de Gobierno “en ejercicio de nuestros derechos políticos y constitucionales”.Aleida Alavez, vicecoordinadora de la bancada de Morena, y Patricia Armendáriz y Mauricio Cantú se unieron a su defensa.“De manera libre y en pleno ejercicio de mis derechos políticos, propios de una democracia como la nuestra, decidí sumarme a la iniciativa de diversos compañeros legisladores para contratar espectaculares en apoyo a Claudia Sheinbaum”, escribió Patricia Armendáriz.“Somos miles los ciudadanos que hemos aportado nuestro tiempo y nuestros recursos personales en apoyo a Claudia Sheinbaum, incluyendo anuncios espectaculares”, sostuvo Cantú, originario de Nuevo León.En respuesta a sus compañeros de bancada, el diputado Emmanuel Reyes Carmona, afín al canciller Marcelo Ebrard, les exigió demostrar cómo pagaron esos espectaculares.“Los legisladores que han manifestado ser responsables de la campaña anticipada en favor de Claudia Sheinbaum tendrán que demostrar su dicho, no sólo con recibo o contrato, sino también con transferencia; al estar involucrados, su obligación es transparentar los ingresos y egresos”, expuso el diputado, presidente de la Comisión de Salud.Por su parte, el diputado Daniel Sibaja señaló que Miguel Torruco “en su vida ha brigadeado, repartido periódicos ni mucho menos tocado casa por casa”.Acusó que es una “farsa” el relevo generacional que promueve y es un insulto para los compañeros dentro del movimiento que sí han recorrido las calles.“Obviamente, los medios, el círculo rojo y la nomenklatura les prestan más atención a esos perfiles porque son clasistas y racistas. Repito, ¿cuántos perfiles como él han ganado en las calles? Ninguno”, sostuvo.En respuesta, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo, se deslindó de los espectaculares con la leyenda #EsClaudia que presuntamente diputados federales han pagado para apoyarla rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.“Ya me deslindé, ya lo incorporé alInstituto Nacional Electoral(INE) desde el primero que alguien me mandó una fotografía [de estos espectaculares]; ya nos deslindamos desde entonces y pues son personas que deciden organizarse y lo suben, pero de ninguna manera es algo que nosotros estemos promoviendo”, comentó tras recorrer el Centro Cultural Indígena, ubicado en la zona de La Lagunilla.La mandataria recordó que el INE le pidió conminar a las personas a que no realicen manifestaciones de apoyo como bardas y espectaculares, pero además interpuso una impugnación, que está en proceso.Si bien en los espectaculares no se menciona explícitamente a la jefa de Gobierno, el hashtag #EsClaudia ya se ha usado por sus militantes para mostrarle apoyo pese a que está prohibido este tipo de promoción.El uso de espectaculares y bardas ha sido un sello de las corcholatas, aunque ninguno ha reconocido estar involucrado.En el caso de Marcelo Ebrard, las frases que han posicionado sus simpatizantes son “Marcelo es mi carnal” y #ConMarceloSí” en bardas y redes sociales.En cuanto al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también han aparecido carteles con la leyenda “Que siga López, estamos Augusto”.