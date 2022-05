Espectáculo de tap y jazz, “Everything is Copasetic” este sábado, en el Teatro J.J. Herrera

Llega a la capital veracruzana el espectáculo “Everything is Copasetic”, “Una noche de Tap y Jazz en Xalapa”, que reúne a bailarines y músicos en escena para los amantes de esta disciplina que cada vez crece más en el país, así como en la ciudad, informó el bailarín profesional y director de la escuela “Impulso Dance Studio”, Francisco García.Durante entrevista, Francisco García detalló que se trata de un evento que llega a Veracruz y reúne a grandes exponentes del Jazz y el Tap que se presentarán este sábado en el “Teatro J.J. Herrera”.Expuso que, en su calidad de director del espectáculo, logró conformar una banda de seis músicos, donde destaca en el piano, el maestro Edgar Dorantes; en la batería, Gustavo Bureau Guerola; en el contrabajo, Gerardo Ventura; en el Sax, Victoria Ballote; en la trompeta, David Cortés y en la voz Jatziri Gallegos Muñoz.Mientras que en la sección de Tap que encabeza Francisco García, Themis Valencia y Naomi Cerón, además de algunas colaboraciones sorpresa que aporta “Impulso Dance Studio”, que es la única escuela que promueve el Tap en Xalapa.El también ex solista de “Jarocho” detalló que participarán bailarines invitados especiales de otras disciplinas.En el “Everything is Copasetic”, “Una noche de Tap y Jazz en Xalapa”, se interpretarán en la parte musical algunos standards de Jazz y algunas composiciones originales, como “It's tappening” y “Respect the dance”, temas de la artista de Tap internacionalmente aclamada "Sarah Reich".Mientras que en la parte dancística se presentarán algunos repertorios de Tap y coreografías originales del maestro Francisco García.“Será un viaje mágico y rítmico a través de la historia del Tap, del Jazz y de su inseparable comunión desde el principio de ambos, un evento único en Xalapa que no te puedes perder. La cita es el sábado 28 mayo a las 18:30 horas en el teatro JJ Herrera. Pará mayor información, comunicarse al 5545311087”, finalizó.