Especulan en redes sobre el primer caso confirmado de coronavirus en Veracruz

El empresario aduanero, Ramón Gómez Barquín, habría informado que una de sus hijas está infectada con el virus COVID 19, según una publicación que se le atribuye y que se está compartiendo en Internet.



A través de redes sociales el supuesto mensaje del presidente de la Asociación de Agentes Aduanales en la ciudad de Veracruz, se refiere que a la paciente le realizaron un examen de rutina luego de regresar de un viaje de España.



Tras las pruebas, la joven habría dado positivo a la infección de este virus que ya ha cobrado la vida de miles de personas a nivel internacional.



Por ello, el empresario habría considerado pertinente informar esta situación a través de su perfil de Facebook a sus contactos, como manera de prevención para que la ciudadanía evite minimizar las acciones preventivas en torno a esta pandemia.



Mediante el mensaje, que comenzó a circular la tarde de este domingo, la familia del empresario manifestó que se mantendrán aislados para evitar posibles contagios a la ciudadanía.



Autoridades del sector salud no han confirmado este caso de COVID 19, el cual podría ser el primero en el estado.



El comunicado a través de su perfil de Facebook menciona lo siguiente:



“Estimados todos. Les informo que mi hija Fernanda que regreso de España el jueves dio positiva en la prueba de COVID19. Desde que llego ha estado mayormente en aislamiento pero es una realidad que hay cada vez mas casos en Mexico y Veracruz. Ella se encuentra bien y sin sintomas gracias a Dios y hoy que recibimos los resultados nos hemos puesto todos en aislamiento. La idea de hacer esto publico de comun acuerdo con mi hija, esposa y medico es hacer conciencia que esto es real, existe y somos todos los que podemos ayudar a que no se vuelva una epidemia critica que no pueda ser controlada en nuestra comunidad. Les pido procuren aislarse ustedes y sus familias los proximos dias y tomar las medidas necesarias. No es un mito ni solo sucede en otros lugares o paises. Por favor hagan conciencia. Saludos. Ramon Gomez Barquin”.