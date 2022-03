Espera ANTAC se otorgue otra prórroga a sanciones de Carta Porte

Aunque a finales de este mes se tiene previsto que entren en vigor las sanciones para quienes no emitan correctamente la Carta Porte, es posible que haya una prórroga más, pues se trata de un trámite que nadie entiende y en donde ni los hombres-camión ni la misma Guardia Nacional tienen la tecnología para generarla y leerla, indicó David Estévez Gamboa, dirigente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).Explicó que actualmente ellos ya tienen mesas de diálogo con la titular del SAT, Raquel Buenrostro, quien si bien les dijo no está en sus manos hacer algo en cuando a ese trámite, sí se comprometió a que recibirán capacitación para el buen llenado de ese documento y habrá otras mesas de trabajo.Indicó que durante la plática que tuvieron, le hicieron ver a la titular del SAT que con el trámite y sus sanciones meten "en el mismo saco" a los hombre-camión y a los empresarios, pero un error en el llenado de la Carta Porte les costará 17 mil pesos y por 2 errores ya sería 34 mil y en ese aspecto será el tiro de gracia para los primeros.El dirigente de la ANTAC consideró que también se tocó el aspecto de la tecnología, pues hay lugares en donde no hay acceso a internet o bien los operadores no tienen el equipo para generar una Carta Porte y mucho menos presentarla, ya que para leer el QR tampoco la misma Guardia Nacional tiene equipo para leerla.Opinó que en ese aspecto las autoridades tendrán que buscar un método que sea más accesible y práctico.