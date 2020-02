Espera CCE Córdoba-Orizaba que paro de mujeres no impacte mucho la economía

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), zona Córdoba-Orizaba, Luis Cruz Montesinos, dijo que esperan los empresarios que la actividad que efectuarán las mujeres el 9 de marzo no impacte mucho económicamente, sin embargo, también apuntó que apoyan esta acción que decidieron emprender las féminas.



"Si deciden no asistir las mujeres sí nos va afectar, nos va a pegar, pero también por el otro lado no podemos hasta cierto punto oponernos".



Cruz Montesinos apuntó que ya habló con los presidentes de las diferentes cámaras empresariales de la región y lo que están haciendo es convocar y apoyar acciones de las mujeres para ese día, como que decidan vestirse de cierto color o portar algún tipo de prenda.



"Platicaba con los presidentes, vamos a aceptar esta parte porque de esa manera nos vamos a sumar en el contexto", y añadió que sin duda alguna si va haber un impacto económico, aunque no se tiene una estimación y es que dijo que un movimiento así no había ocurrido en el pasado, por eso no tienen un antecedente con el cual poderlo medir.



Aunque dijo que espera que ojalá sea mínimo el impacto. De igual forma destacó que es probable que la postura que ha fijado el Consejo Coordinador Empresarial, algún negocio que no esté afiliado a alguna cámara empresarial o incluso de los mismos afiliados no coincidan y es válido y se respeta.



"Pero de alguna manera la mayoría han comentado que van a apoyar este movimiento" y agregó que como CCE están trabajando en conocer cuántos serían los negocios que apoyarían esta actividad y cuántas mujeres faltarían.