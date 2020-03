Espera Congreso que Fiscalía aporte pruebas para separar a Winckler del cargo

En caso de tener elementos que demuestren que Jorge Winckler no procedió contra responsables de delitos como feminicidios, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, puede aportar la información al Congreso para concretar su separación del cargo.



Lo anterior, lo reconoció la diputada local de MORENA, Mónica Robles Barajas, quien dijo que el organismo puede presentar la información a los diputados, si lo estima conveniente.



“Si hubo este ocultamiento de expedientes de feminicidios de una forma intencional, para no dar seguimiento y que se pudieran resolver los casos, tendría la Fiscalía que informarnos y entonces como Congreso decidir si esto fuera procedente como para buscar la destitución definitiva”.



Recordó que Winckler Ortiz solamente está separado del cargo, sin embargo, en caso de comprobarse causas graves durante su período, la LXV Legislatura puede proceder a su destitución.



“Ahora el Fiscal está separado de manera provisional, justamente para investigar su actuación; esto se sumaría y podría dar pauta a que esa separación fuera permanente”, explicó la legisladora.



Robles Barajas recordó que la Constitución establece que el Fiscal General podrá ser removido por el Congreso por las causas graves que establezca la Ley.



Reconoció que destituir definitivamente a Winckler por parte del Congreso llevaría tiempo, sin embargo, quien tiene los expedientes para demostrar omisiones es la Fiscalía.



“Yo leí una nota en la que se hablaba de más de 400 feminicidios que no han sido investigados pero repito, quien puede tener esa información es la propia Fiscalía, hasta ahora no la ha presentado”, indicó.



Cabe señalar que en días recientes, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, declaró que el Congreso podría analizar aplicar un juicio político a Winckler Ortiz, ante la evidencia de que no actuó en casos de feminicidios y otros delitos, en posible complicidad con los criminales.