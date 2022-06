Espera Regidor xalapeño que con denuncia empresa instale luminarias de buena calidad

El regidor Daniel Fernández Carrión dijo esperar que con la presentación de la denuncia en contra de SEA Desarrollo de Infraestructura SA de CV, por la instalación de luminarias en mal estado en la ciudad, se logre que esta empresa cumpla el contrato firmado con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y las cambie por otras de buena calidad."Ya se presentó la denuncia porque como dijo el Alcalde, (deben cambiar) las luminarias con las especificaciones técnicas con las que se hizo el contrato, porque para nosotros reponer las luminarias sería un monto en nuestro presupuesto que no tenemos", manifestó el titular de la Comisión Edilicia de Ornato, Parques, Jardines y Alumbrado.Recordó que desde el inicio de la actual administración empezaron a recibir muchas quejas de la población por las fallas que estaban experimentando las lámparas, por lo que se decidió no firmar la recepción de las mismas y en cambio, ordenar una auditoría a la instalación y funcionamiento de las mismas."Nos dimos a la tarea de revisar cuáles eran las que estaban fallando y son precisamente las del contrato con el FIDE, que abarcan a 87 colonias y son más de 8 mil luminarias y el problema aquí es complejo porque los vecinos exigen que se les cambien sus luminarias porque están en la oscuridad pero no podíamos entrar a atenderlas", expresó Fernández Carrión.Ello, acotó, porque el contrato fue firmado por este organismo dependiente de la Secretaría de Energía (SENER), signado durante la administración municipal pasada y la empresa es la que puede operar las luminarias en los postes de esas zonas de la Capital."Vamos a esperar a ver qué procede con la denuncia pero ya se hizo de manera formal y por acuerdo de Cabildo nos comprometimos y aprobamos el no firmar nada de la entrega-recepción de este contrato hasta que se llegue a un buen término, ya sea que se cambien o se rescinda el contrato", expuso.Precisó que si bien estas colonias no están sin el servicio de alumbrado público, sí tienen partes sin iluminación por las fallas en las lámparas."No podemos entrar nosotros porque es un contrato donde no puede intervenir el Ayuntamiento; ellos deberían dar esta atención. Nosotros hacemos la supervisión y firmar la recepción de estas luminarias que ya se cambiaron pero no lo vamos a hacer, por eso pusimos la denuncia y que las autoridades hagan lo pertinente", enfatizó Daniel Fernández.Además, expresó que en algún momento, si la empresa no asume el cambio de las lámparas o se deja sin efectos el contrato con el FIDE, el Ayuntamiento tendrá que hacer la sustitución."En algún momento se tendrá que atender porque ya que se puso la denuncia, que es lo único que estábamos esperando a partir de un dictamen, nosotros ya podemos intervenir pero ya existe el antecedente de que las luminarias no están cumpliendo con las especificaciones técnicas pero hay que darle atención a la ciudadanía", mencionó.