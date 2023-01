Esperan dar escrituras a 8 escuelas de Coatzacoalcos este año

De 254 escuelas públicas de Coatzacoalcos, sólo 28 cuentan con escrituras, confirmó la regidora con la comisión de Educación en Coatzacoalcos, Yajaira Tadeo.Ante ello, dijo que en este 2023 esperan poder trabajar con por lo menos 8 más, para que logren obtener este importante documento.“Estamos en coordinación con todas las escuelas. Se ha trabajado muy bien con los supervisores de zona y directores por la documentación que se debe tener en regla. Ha habido buena sinergia para el tema de escrituraciones”, dijo.Recordó que en el 2022 el CECYTEV de Ciudad Olmeca fue el plantel que se logró escriturar y en este 2023 hay varios en espera, todo de la mano con la Secretaría de Educación (SEV), Desarrollo Urbano y Tenencia de la Tierra, junto al equipo de la Regiduría Cuarta.“Estamos trabajando con INSUS (Instituto Nacional del Suelo Sustentable) en este 2023 que de alguna manera nosotros ya entregamos la documentación y esperamos que nos digan si saldrá por PMU o por donación, no quiero dar algún dato erróneo, pero tenemos por lo menos 8 que este año esperamos que queden”, sostuvo.Yajaira Tadeo expuso que los directores de escuelas que busquen escriturar sus planteles deberán presentar quién les donó o proporcionó el espacio donde está el inmueble, de lo contrario, no podrán iniciar el proceso para tener certeza jurídica del predio, afirmó.Explicó que con las escrituras pueden acceder a apoyos que proporciona tanto el Estado como la Federación, por ello, invitó a los directivos a acercarse al Ayuntamiento para iniciar el proceso.“Espacios Educativos te pide tener escrituración. Si no se tienen escrituras no te puede bajar apoyos y también los federales. Entonces estamos trabajando ahí para que se pueda hacer todo de buena manera y en buenos términos. Deben tener los documentos de antecedentes para hacer los trámites y poder regularizarlas”, finalizó.