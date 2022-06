El Salsa Fest dejará una derrama económica de más de 350 millones de pesos, además de ocupación hotelera del 100 por ciento, previó el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue Abascal, quien resaltó la coordinación entre el municipio y el Gobierno del Estado para este evento de talla internacional.El regreso de este evento, explicó, representa beneficios no sólo para el municipio, sino para toda la región, por ello su importancia.“Mayor a 350 millones de pesos, tendremos una ocupación hotelera al 100 por ciento, ya nos lo comentó la asociación de hoteles y será un gran año. Me da mucho gusto que va a ser un fin de semana largo se podría decir con una derrama económica muy importante que esto va dejar empleo, va a generar bienestar a las familias de Boca, de Veracruz, de toda la zona del Estado”.El edil boqueño indicó que en el operativo de seguridad participarán más de mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Civil, además de las áreas operativas municipales.En total, se estima una asistencia mayor a los 350 mil asistentes al Salsódromo del bulevar Vicente Fox.“Estamos con una coordinación positiva con el Gobierno del estado, el día de antier hicimos una revisión física del espacio. Esperamos tener en Boca del Río el Salsódromo, en los 3 días una asistencia superior a los 350 mil espacios que no es menor pero las áreas del Ayuntamiento, las áreas operativas estamos coordinados con las dependencias estatales para que esto se lleve a cabo de manera segura”, agregó.El Salsa Fest se llevará a cabo del 2 al 4 de junio en Boca del Río, tendrá estrellas como La India, Los Van Van, Jerry Rivera, Víctor Manuelle y Oscar de León.