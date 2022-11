Con más resignación que esperanzas, los porteños acudieron al Zócalo de Veracruz para ver en la pantalla colocada por el ayuntamiento el partido de la Selección Mexicana contra Arabia Saudita.En el tercer partido del equipo mexicano en el Mundial de Qatar y tras los resultados de los dos encuentros pasados, los veracruzanos reconocen que las estadísticas no favorecen a los mexicanos.Aun así, sacaron sus playeras verdes de la selección, algunas banderas y mucha ilusión para que llegue el milagro y no quede eliminado del mundial.“Es un partido difícil, esta de ida y vuelta, han tenido llegadas, pero nada”, lamentó Jorge López.Pendientes tanto del partido de México vs Arabia Saudita, como el de Argentina vs Polonia, siguen en zozobra para saber si los números dan la calificación a la Selección Mexicana a los octavos de final.