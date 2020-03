Esperan empresarios que reubicación de caseta de Fortín no se quede en promesa

"Hasta no ver, no creer", expresó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Luis Cruz Montesinos, esto luego de la declaración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien aseguró que la caseta de Fortín 045 sí será removida y será hacia los límites de Veracruz y Puebla adelante de las curvas de Maltrata.



De hecho, el mandatario aseveró que ya se habló con el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Spriú, y se analiza el sitio donde estará esta caseta.



En este sentido Luis Cruz, añadió que están en espera de ver si esto es una realidad o si sólo se trataría de una promesa más. "Nosotros ya lo habíamos platicado y se había hecho el comentario de si esto es viable, pero también queremos saber si va haber oportunidad de disminuir la velocidad de los autobuses y todos los transportes que bajan de la autopista, el subir no es tanto problema sino la bajada".



Indicó que deben incluir y considerar las autoridades un esquema de cómo deben pasar los vehículos. Por ello es que dijo que debe de darse una reunión entre todos los sectores involucrados en este tema, es decir las autoridades, diputados y empresarios. "Vamos apoyar al Gobernador, no nos queda más".