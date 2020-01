Esperan empresarios que se concrete pago de adeudos con “factoraje”

Dar continuidad a la propuesta de pago de adeudos mediante "factoraje", solicitó el gremio patronal de Xalapa a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).



El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Xalapa, Luis Sánchez Ávila, confió que en los primeros días de enero se pueda "aterrizar" dicho método de liquidación de pasivos pendientes desde el ejercicio de Javier Duarte de Ochoa.



“Lo del factoraje no les dio tiempo de sacarlo como ellos querían, tuvimos reunión con el secretario de Finanzas (José Luis Lima Franco) y esperemos que los primeros días de enero se pueda aterrizar”, afirmó el dirigente empresarial.



Sin embargo, observó que la medida no es la más adecuada para solventar los adeudos sin pagar desde 2014, dado que la institución bancaria cobra un porcentaje importante a los empresarios por “comprarles” sus facturas.



“No es la más adecuada porque saldremos afectados económicamente por el costo de éste. Al final de cuentas, creo que no les va a quedar de otra a algunas empresas”, dijo y recordó que durante el 2019, la SEFIPLAN desembolsó algunos pagos a modo de “abonos mínimos” por medio de los ahorros conseguidos en la política de austeridad.



Cabe destacar que a principios de noviembre de 2019, la SEFIPLAN planteó pagar adeudos a los proveedores del Estado de Veracruz por medio del método de factoraje, a través de un esquema bilateral con los bancos privados.