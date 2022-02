Esperan gran producción de café este año, en Veracruz

A pesar de los cambios bruscos de temperatura en la zona montañosa, las siembras de café no se han visto afectadas y este momento está siendo muy bueno para la caficultura por el precio en el que se está vendiendo el aromático, indicó el empresario Carlos Mezhua Campos."Estamos en una época donde en la zona caficultura estamos en la cosecha, no es la floración, por lo tanto no afectó a los cafetos y ya vienen la primavera y es ahí donde se espera una floración importante del café. Pretendemos que este año se produzca mucho café".Añadió que en este 2022 será uno de los mejores años en cosecha cafetalera, a eso se le suma que el precio de la especie pergamino del aromático está en 76 pesos. "En esta temporada es histórica, si se mantiene el precio y con una buena cosecha va haber muy buenos ingresos para la zona cafetalera del Estado".En la zona serrana de Zongolica especificó que hay alrededor de 4 mil hectáreas establecidas de café y en este momento hay mayor producción porque se están tecnificado las fincas. "La gente por el precio abandonó mucho sus fincas pero están retomando la producción de éste".