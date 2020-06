Esperan los apoyos de AMLO en mercado de Coatzacoalcos

Ante la crisis económica que atraviesan por la pandemia del COVID-19, locatarios del Mercado “Coatzacoalcos” exigieron a los responsables del programa Crédito a la Palabra que les apoyen para obtener los préstamos federales de 25 mil pesos.



Indicaron que pese a que están inscritos en la Secretaría de Bienestar, hasta el momento no han sido beneficiados.



Se trata de al menos 300 locatarios que necesitan la ayuda, pues aseguran que sus ventas cayeron hasta un 95 por ciento.



"Principalmente la planta alta, dedicada a la venta de uniformes y alimentos pero sólo dos de ellos han recibido ayuda económica a través de los microcréditos por 25 mil pesos. No nos ha llegado el apoyo a la gran mayoría de los compañeros, creo es a la gran mayoría porque nada más han sido beneficiados dos, ya estamos en la desesperación porque no estamos obteniendo ninguna recurso de nada, nada más es salidas de gastos en comida luz, agua, teléfono. A nosotros se nos cayeron las ventas en un 95 por ciento", expresó la secretaria general del Centro de Abasto, Guilmermina Trejo Cortés.



Por ello, este miércoles se plantaron afuera de las oficinas para pedir que les autoricen el apoyo.



"Nos urge de verdad ese apoyo que está dando el Gobierno Federal, son 25 mil pesos de microcréditos", manifestó.



Trejo Cortés reconoció que los cierres de las avenidas en el Centro de la ciudad los han afectado pero no les ha quedado de otra que acatar las medidas.