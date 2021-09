Esperan milagro para Karla, joven atacada a martillazos por su exnovio

A una semana de que fue atacada a martillazos por su pareja en a ciudad de Veracruz, la joven Karla Guadalupe, sigue grave, pero ha evolucionado tras la operación de cerebro a la que fue sometida el viernes pasado, informó su madre, Corey Pulido.



La joven de 27 años es atendida en el Hospital Regional de Alta Especialidad y debe ser sometida a más estudios para conocer el estado neurológico, no obstante, el ánimo de la familia no decae porque sigue luchando por su vida.



"Le van a hacer más estudios porque necesitan saber que esté bien, que su cerebro esté evolucionando bien pues la operación fue un éxito. La esperanza nada más como dicen ellos un milagro de Dios, Karla sigue grave, es una grave estable porque desde que la operaron ella no ha bajado, ha quedado en el mismo lugar, cuando la operaron nosotros aquí al pie del cañón por alguna infección cosas así que pudieran darle reacciones negativas".



La mamá de Karla, afirma que el pronóstico de los médicos sigue siendo reservado, no obstante, la respuesta que ha dado ha sorprendido, ya le fueron retirando los calmantes, pero sigue entubada.



Este martes se le practicará una tomografía, para lo cual deberá ser trasladada a otro hospital, pero es indispensable para saber el estado del cerebro.



"Estamos esperando más respuesta, estamos esperando un movimiento de su cuerpo, que abra sus ojos, ahorita ha respondido a todos los medicamentos, le quitaron todos los sedantes. Sigue intubada lo más importante es que sus pulmones están fuertes, pero debe tener intubada para que su cerebro no se esfuerce".



Corey Pulido, se dijo agradecida del apoyo que ha recibido de todo el personal médico y de las autoridades de la Secretaría de Salud, pero también de toda la población que se ha sumado a sus oraciones.



"Tengo que seguir agradeciendo y a toda la gente que no conozco y nos han traído cosas, nos han dado dinero que le han aportado y a toda la familia, amigos, tanta gente que no tengo cómo agradecerle las cadenas de oraciones y se las sigo pidiendo porque es lo que necesitamos mucha oración para que Karla para fortalecerla".



La ayuda ha llegado tanto para Karla, como para "Federico" el gato de la joven, quien es como un hijo para ella, relata su madre.



De Ernesto "N" el presunto agresor, aún no saben nada.