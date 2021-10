Esperan que COFEPRIS pronto regularice el uso, consumo y cultivo de marihuana

Durante el desarrollo de la manifestación pacífica “Fumatón” que se llevó a cabo en el Parque Bicentenario dentro del marco de la Semana Cultural Cannábica, la integrante del Colectivo Cannábico Interdisciplinario, Teresa Elisa Benítez dijo que miembros de la comunidad cannábica de Xalapa piden a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) la pronta regularización en cuanto al fallo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el uso, consumo y cultivo de la marihuana en México.Esto debido principalmente a que, por la falta de un reglamento establecido, son víctimas constantes de reprensión y discriminación por parte de policías.“Totalmente si, bastante reprensión y discriminación de hecho en otras ocasiones se nos esclarece que es legal portar 5 gramos o menos, pero a la misma vez se nos violentan nuestros derechos, se nos revisa de rutina, se siguen haciendo todo este tipo de prácticas que están súper reprobables ya hoy en día”.“Se supone que podemos portar 5 gramos o menos por persona y aún no nos esclarecen si podemos cultivar en casa, entonces es lo que se está esperando. La ley en México es diferente por alguna razón, entonces la mayor parte de la comunidad cannábica ha sufrido algún tipo de reprensión, discriminación y abuso por parte de la policía. Incluso por solo traer la parafernalia, que es con lo que la picas, la pipa o algunos por una cantidad mínima, no les hacen valer la ley que ya está en vigor, entonces directo a San José”.Aclaró que el propósito de este tipo de manifestaciones pacíficas es continuar con la petición de los derechos de consumir cannabis de manera recreativa y lúdica ya que, aunque los avances en esta lucha se han hecho más notorios con las leyes, éstas aún no están esclarecidas y siguen corriendo un riesgo.Por otro lado, expresó que la comunidad cannábica de Xalapa que se une a estas peticiones es bastante amplia y busca abrir espacios al arte, la cultura e invitar a que se unan más personas para que esta colectividad siga creciendo.“Nosotros dentro del colectivo cannábico estamos aproximadamente de 30 a 40 personas, los que nos encontramos activos somos menos, 10 o menos, dependiendo las actividades de cada uno, pero la comunidad cannábica en Xalapa, los que aún no pertenecen al colectivo es bastante amplia, yo creo que sí debe ser un porcentaje amplio de la población que consume cannabis”.Por último, manifestó que también están luchando no solo por el uso recreativo de la planta, sino que también están divulgando información para su activación en términos medicinales e industriales y se puedan utilizar todas las propiedades y bondades de ésta, así como del cáñamo.