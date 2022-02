Esperan que con Patrón Wong más jóvenes aspiren a ser sacerdotes

El rector del Seminario Arquidiocesano de Xalapa "San Rafael Guízar y Valencia", Francisco Palmeros Palmeros, afirmó que la llegada del arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong contribuirá al incremento de las vocaciones sacerdotales en Veracruz, dada su experiencia como secretario para los Seminarios de la Congregación para el Clero, en la Santa Sede."Es una bendición para nosotros, lo veo así, nos conocemos desde hace mucho tiempo y la experiencia que él ha desempañado a nivel mundial pues nos va a beneficiar muchísimo, es una bendición para nosotros tenerlo y yo pienso que el fruto va a ser el aumento de las vocaciones sacerdotales", expresó en entrevista previa a la toma de posesión de Monseñor como Arzobispo de Xalapa.Recordó que con la pandemia de COVID-19, tomaron la decisión de mandar a los seminaristas a sus casas y los últimos cursos se han dado en la modalidad mixta, donde algunos profesores externos dan sus clases en línea y a alumnos externos, los docentes al interior del seminario les imparten la enseñanza a distancia."Gracia a Dios se ha mantenido el número (de seminaristas), desde luego es un número pequeño, necesitamos orar mucho para que el señor nos conceda muchas vocaciones", manifiestó Palmeros Palmeros.Enumeró que en el actual curso ingresaron 23 jóvenes, "un buen número", tanto para el seminario menor como para el seminario mayor."Y otra experiencia que tenemos aquí en la diócesis que también ha funcionado es que tenemos más de 80 seminaristas que les llamamos en familia, ellos viven con sus familias, son niños y preadolescentes de sexto año de primaria, los estudios los hacen en sus casas, están ahí, se les brinda un acompañamiento, no están internos en el seminario", precisó el rector.Dijo que siempre es incierto cuántos llegan a ordenarse como sacerdotes, aunque manifestó que es un "buen número", por lo que en la etapa "configuradora" (final de estudio) hay 21 seminaristas y nueve ya concluyeron y están en un año donde acabaron de hacer sus ejercicios espirituales."Tenemos 23 en el seminario menor, nueve en curso introductorio, 36 en la etapa discipular que es cuando se estudia la filosofía y de los 21 que digo, 16 están aquí en el seminario y cinco que tienen experiencia en parroquia y un acompañamiento especial", abundó.Comentó que una vez se ordenan, el Obispo los asigna en actividades y poco a poco se van integrando a la actividad pastoral "y gracias a Dios todavía no llegamos a eso (déficit de sacerdotes), no podemos decir que una parroquia no tenga un párroco".