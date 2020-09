Esperan que con reanudación de actividades no haya rebrote de contagios en el Estado

El presidente de la Sociedad Médica del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio”, Juan Francisco Guerrero Morales, consideró que las medidas de restricción y el confinamiento de la población han originado que los hospitales no hayan sido rebasados por el número de pacientes con COVID-19.



Precisó que se espera que con la apertura actual de muchos negocios y actividades no haya un repunte en los contagios, pues hasta el momento la situación ha sido controlada.



“Lo que ha sucedido en otros países y que han presentado la misma situación sí han tenido un repunte pero afortunadamente no ha sido que rebase, en el sentido de lo que se hizo de restringir los accesos y el confinamiento han dado sus frutos, porque finalmente no nos ha rebasado el número de pacientes. Hemos tenido la capacidad para poder recibirlos y proporcionarles el servicio que merecen, a pesar de que hace algunos días o semanas nos vimos un poco rebasados pero se controló ese brote y regresamos a la normalidad que se había tenido en meses anteriores”, detalló.



En este sentido, señaló que, al inicio de la pandemia, el Centro de Especialidades Médicas recibía un número mayor de pacientes de la zona de Perote y Ayahualulco, de manera posterior de los municipios de Tlapacoyan, Misantla y Martínez de la Torre pero últimamente las personas que han llegado a este nosocomio son de Xalapa.



Y es que alertó a la población a continuar con los cuidados y medidas sanitarias, pues aun cuando los datos del Sector Salud arrojen una disminución de los casos graves, no significa que el proceso viral se haya detenido.



“La recomendación es protegerse, no bajar la guardia, el uso de cubrebocas, lavado de manos, uso de gel, la (desinfección), sigue siendo parte importante para contener esto”, dijo.



Por ello, pidió también a la población solidarizarse con todo el personal médico, pues, aunque se encuentran cansados después de seis meses de pandemia y además luego de que muchos de ellos se han contagiado, “no se rajan”.



“Seguimos al frente. Somos muchos los que estamos, no digo que no estemos cansados, estamos cansados, han sido seis meses de trabajo arduo y la gente no se raja. Algunos ya han tenido el padecimiento de una u otra forma y han regresado a la trinchera y ahí siguen”, finalizó.