Esperan que empresa deje de contaminar arroyo, en Orizaba

Personal de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) intervino tras la queja pública que hicieran pobladores de Orizaba por la contaminación del arroyo de Los Ameyales, comprometiéndose la empresa responsable a reparar a la brevedad el ducto que arrojaba desechos industriales.Vecinos de la zona indicaron que la tarde del mismo domingo acudió el personal de la PMA a revisar y algunos se acercaron para hablar con ellos.Les explicaron que la obra no se clausuró porque esto habría significado que el tubo siguiera arrojando desechos; en cambio, se les permitió continuar con el compromiso de que este lunes quedaría reparado.Los vecinos expresaron que esperan que la PMA le dé seguimiento a este tema, pues no es posible que no se tomen las medidas adecuadas al realizar trabajos y se afecte a especies.Recordaron que fueron cientos de peces los que murieron por el derrame de esos residuos y también estuvieron a punto de hacerlo decenas de tortugas, aunque saben que acudieron a ponerlas a salvo algunas personas, al parecer del ayuntamiento.Indicaron que si bien la empresa cerró una compuerta por la mañana de este lunes, el tubo seguía derramando desechos industriales, aunque en menor cantidad.