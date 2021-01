Esperan que levanten las ventas en Feria del Juguete de Coatepec

Comerciantes de juguetes que se encuentran instalados en el Salón de la Cruz Roja, en Coatepec, dijeron esperar que las ventas “levanten” a pesar de las afectaciones que ha dejado la pandemia.



Entrevistados, los vendedores señalaron que están conscientes de que muchas personas perdieron sus empleos y no tienen recursos, sin embargo, confían en que se registre, aunque sea, “poca venta”.



“Año con año nos instalamos, esperamos que las ventas levanten, aunque sea un poco para tener un ingreso porque nos ha ido mal. La pandemia puede afectar la afluencia de Reyes Magos, porque no hay recurso económico, no hay trabajo pero esperamos que haya, aunque sea poca venta”, comentó Lizbeth.



Y es que hay vendedores que desde hace años acuden a esta Feria del Juguete y que vienen incluso de otros Estados.



“Yo vengo de Michoacán, venimos hasta acá a exhibir nuestro producto, juguete de barro que yo mismo trabajo y juguetes en madera. Ya llevo muchos años que vengo a esta ciudad a vender. Siempre me ha ido bien, esperamos que nos vaya bien y regresar el siguiente año”, precisó don Guillevaldo.



Invitaron a la ciudadanía a apoyar el comercio local, pues aseguraron que el juguete es de buena calidad y barato.



Finalmente, destacaron que estarán instalados en este lugar hasta el 6 de enero por la tarde.