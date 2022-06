Esperan que Orizaba done terreno para Banco del Bienestar

El director de programas federales en la zona de Orizaba, Rogelio Rodríguez García, indicó que esperan pronto pueda dar una propuesta el alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, en referencia de la donación de un predio para la construcción de un Banco del Bienestar, pues no debe olvidar que existen tiempos establecidos para ejercer los presupuestos para este tipo de acciones."Nosotros hemos propuesto algunos terrenos, hay una fracción donde está el hipopótamo Tyson, un estacionamiento donde quedan las medidas. También una parte del estacionamiento del Mercado Cerritos, afuera que es muy amplio y podría también funcionar como parte de las propuestas.“Estamos en toda la voluntad de que el municipio de Orizaba tenga un lugar propio y apropiado para que se pueda realizar, sobre todo los que tengan programas sociales, la facilidad, pero vamos a ver la voluntad del Alcalde".Sin embargo acotó que están a la espera de una respuesta concreta de la autoridad municipal."El Alcalde en declaraciones ha mostrado voluntad de querer donar algún terreno, pero esa voluntad esperamos que se mantenga y sea de manera positiva".Añadió que aún así se han estado buscando predios en Orizaba y también el contacto con el presidente municipal, pero no lo han podido tener hasta el momento.Destacó que en su momento se mencionaba a través de una nota periodística, sobre un terreno pero está en litigio, hay amparos por parte de quién antes era el dueño y por parte de ministros de culto que exigen se les devuelva la posesión."Todavía no podría ser factible al momento, hasta que haya una determinación del terreno, de su situación jurídica y se podría determinar si es factible o no. Al momento, insisto, no lo es por esta situación".El funcionario federal apuntó que se están agotando los tiempos, no así la voluntad, pero refirió que hay lapsos administrativos para la ejecución de un programa y obvio cuando se observa que una autoridad municipal no logra ayudar a conseguir esto que es para el pueblo, hay otros municipios los cuales tienen intención de apoyar.Finalmente destacó que voluntad que han tenido ayuntamientos como Río Blanco, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, y acentuó que ojalá también Orizaba la tenga.