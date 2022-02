Esperan que ventanilla única de empadronamiento favorezca el emprendimiento en Xalapa

El asesor del Consejo Gastronómico Veracruzano (CGV), Francisco Javier Cuevas Ferrer, aplaudió la estrategia implementada por la Alcaldía de Xalapa para otorgar rápidamente las cédulas de empadronamiento a nuevos negocios de la Capital.Comentó que la ventanilla única "siempre se ha cacaraqueado" al inicio de cada administración municipal pero pocas la han logrado echar a andar, por lo que si se hace en el actual Gobierno xalapeño, se impulsaría el emprendedurismo."Sería un gran 10 para el emprendimiento de los nuevos comercios para detonar la economía pero realmente hay que bajarlo y que realmente funcione porque del dicho al hecho hay mucho trecho", sostuvo el asesor del CGV.Cuevas Ferrer indicó que tras una reunión con autoridades municipales y el encargado de la Dirección de Desarrollo Económico, Alberto Romero Gutiérrez, pudieron constatar el trabajo que se lleva a cabo en el Centro de Regularización Empresarial y Apertura (CREA), a fin de que los establecimientos comerciales en la ciudad tengan su documentación en regla."Nos decían que ya están empadronando, a diferencia de otras administraciones, de Américo Zúñiga para Hipólito Rodríguez que fue un Vía Crucis empadronar porque no tenían la papeleta, no tenían el oficio, no sabían ni qué onda, ahorita ya están empadronando, es una dinámica distinta", resaltó.Apuntó que el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil les explicó sobre la ventanilla única del CREA, a fin de que el emprendedor no tenga que moverse a diferentes dependencias municipales a realizar trámites, sino que en un mismo lugar puede hacerlo todo."Tenemos confianza, hay que esperar, también estos repuntes de la pandemia de COVID-19 se complican pero vamos a esperar. En el sector de alimentos y bebidas estamos en la mejor disposición de poder sumar para que esto levante", manifestó Francisco Javier Cuevas Ferrer.