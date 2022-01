Esperan ratificación de coordinador de diputados panistas en Congreso del Estado

Al interior de la bancada panista del Congreso del Estado se está a la espera de que se ratifique oficialmente al diputado Othón Hernández Candanedo como coordinador del grupo legislativo o se designe a un nuevo coordinador.Al respecto, el legislador albiazul, Enrique Cambranis Torres, reiteró que la coordinación de la fracción parlamentaria es un tema que depende exclusivamente del presidente del Comité Directivo Estatal pero en lo personal, dijo que si lo llegaran a invitar a ocupar ese cargo, no se negaría.Cabe mencionar que Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, como dirigente estatal del PAN, designó a Othón Hernández Candanedo como coordinador del grupo legislativo panista.Sin embargo, al no lograr la relección ahora la decisión de que sea ratificado o se designe a un nuevo coordinador depende de Federico Salomón Molina, presidente electo del CDE del PAN.“Tenemos un coordinador y hasta que el presidente (del partido) no cambie esa decisión, tenemos que ser muy disciplinados en esos temas”.Al cuestionarle que, si en lo personal le gustaría coordinar al grupo legislativo, señaló que, si el actual presidente estatal panista pensara en él, se lo agradecería.“Pero, Federico puede pensar en cualquiera de los diputados, creo que cualquiera de ellos puede trabajar bien en la función de coordinador. En lo personal lo pensaría. Creo que no me negaría pero lo pensaríamos y lo trabajaríamos”.