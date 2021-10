Isabel Victoria Carrera, comerciante del mercado “Revolución”, en Córdoba, reconoció que las ventas de disfraces están muy bajas pero confian que con el semáforo epidemiológico amarillo se reactiven las fiestas de Halloween y los jóvenes acudan a comprar disfraces.El año pasado definitivamente no vendieron nada y por eso este 2021 decidieron no invertir pues no creen recuperar su capital.Al igual que ella están todos los demás comerciantes pues consideran que la gente tiene miedo a las reuniones.Los precios se han mantenido entre 150 y 180 pesos, pero lo más solicitado después de los disfraces son los trajes de catrín y catrina.